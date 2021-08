Miguel Oliveira lamenta "esforço sem recompensa" devido a problema num pneu

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) lamentou este domingo o "esforço" sem "recompensa" após abandonar o Grande Prémio da Estíria de MotoGP, 10.ª prova do Mundial, devido a um problema no pneu dianteiro.

"Foi um final de corrida longe do que ambicionávamos. Ficámos aquém das nossas expectativas, sobretudo por sermos forçados a abandonar devido a um problema no pneu dianteiro", explicou o piloto luso, em declarações difundidas pela sua assessoria.

O GP da Estíria foi conquistado pelo espanhol Jorge Martin (Ducati), que venceu pela primeira vez em MotoGP, depois de uma interrupção à quarta volta devido a um acidente entre o espanhol Dani Pedrosa (KTM) e o italiano Lorenzo Salvadori (Aprilia), que deixou as duas motas incendiadas no meio da pista.

O reatamento foi feito novamente com a grelha original, com Miguel Oliveira a recuperar dois lugares face ao 12.º posto em que arrancou.

"Depois de um bom arranque, senti-me um pouco melhor na segunda corrida. Também deu para ajustarmos as nossas afinações para o segundo arranque", frisou.

No entanto, "num fim de semana que não começou de feição, depois de tanto esforço", Miguel Oliveira admite que queria "alguma recompensa, que não chegou".

"Tentaremos recuperar o pulso para a corrida do próximo fim de semana em que tentaremos ir em busca dos pontos", prometeu.

Com estes resultados, o piloto de Almada manteve o sétimo posto do campeonato, com 85 pontos.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), que foi terceiro, aumentou a vantagem na liderança, tendo agora 172 pontos.

A 11.ª ronda disputa-se no próximo fim de semana, neste mesmo traçado Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, que acolheu o GP da Estíria deste fim de semana.