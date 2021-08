Champions. Benfica não pode facilitar contra Spartak, mesmo com vantagem de golos

O Benfica discute esta terça-feira com o Spartak de Moscovo, liderado por Rui Vitória, a passagem ao play-off da Liga dos Campeões. Os encarnados ganharam na Rússia por 2-0 na primeira mão e entraram a vencer no campeonato português. Mas Jorge Jesus desvaloriza o bom arranque de época das águias e considera que o mais importante é como acaba.

Esta é a oitava época de Jorge Jesus à frente do Benfica. E é também o melhor início de sempre do técnico no clube da Luz. Pela primeira vez conseguiu vencer os primeiros dois jogos oficiais – contra o Spartak e contra o Moreirense, na primeira jornada do campeonato.

No jogo desta terça-feira, o Benfica não pode facilitar. Apesar da vantagem de dois golos conseguida na Rússia.

As águas vão contar com 20 mil adeptos nas bancadas da Luz. É o regresso do público ao estádio, um ano e meio depois. O jogo do Benfica contra o Spartak Moscovo está marcado para as 20:00 de terça-feira e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.