Ex-ciclista olímpica neozelandesa morre aos 24 anos

A antiga ciclista olímpica neozelandeza Olivia Podmore morreu aos 24 anos. Ainda não foram identificadas as causas, mas a polícia avança que se tratou de uma morte súbita.

As autoridades da Nova Zelândia avançam à CNN que “responderam a uma morte súbita na propriedade de Cambridge”, na noite desta segunda-feira.

A polícia está a investigar a morte e reitera que o médico legal irá “divulgar as descobertas no devido tempo”.

O óbito foi confirmado pelo Comité Olímpico da Nova Zelândia, que ofereceu apoio psicológico aos membros das equipa de Olivia Podmore e outros atletas “assim que regressem de Tóquio”.

Também o irmão da atleta partilhou uma mensagem nas redes sociais. Mitchell Podmore denunciou ainda uma falsa angariação de fundos com o nome da atleta.

“Descansa em paz minha deslumbrante irmã e amada filha de Phil Podmore. Irás ficar para sempre nos nossos corações”, escreveu.

Olivia Podmore nasceu em Christchurch e desde cedo se destacou no ciclismo. Venceu uma medalha de prata e um de bronze nos Campeonatos Mundiais de Juniores em Astana, no Cazaquistão, em 2015, tendo sido apurada para os Jogos Olímpicos do Rio2016.

Olivia também representou a Nova Zelândia nos Jogos Gold Coast Commonwealth de 2018.