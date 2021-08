Sporting multado em 12.750 euros devido ao comportamento do público em Alvalade

O Sporting Clube de Portugal foi multado em 12.750 euros devido ao comportamento do público em Alvalade, no jogo diante do Vizela, da primeira jornada da Liga, na sexta-feira passada.

Segundo o relatório do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, está em causa a utilização de tochas e potes de fumo durante o encontro.

O valor é dividido entre três multas, sendo a maior, de 12.200 euros, referente ao arremesso de uma tocha para o relvado.

Também o treinador de guarda-redes, Jorge Vital, foi multado. Foi expulso durante o jogo e terá de pagar 2.040 euros, visto que, segundo o relatório, terá utilizado "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva" na direção do árbitro assistente.

Veja também: