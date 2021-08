At. Madrid

O Famalicão está a tentar negociar a contratação de Marcos Paulo.

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, está a tentar negociar um possível empréstimo do avançado brasileiro do Atlético de Madrid. Em cima da mesa está uma cedência sem qualquer opção de compra.

Na última época, ao serviço do Fluminense, Marcos Paulo participou em quarenta e dois jogos e marcou oito golos.