Di Maria prevê "mais pressão" para PSG com contratação de Messi

O futebolista argentino Ángel Di Maria prevê "mais pressão" sobre o Paris Saint-Germain (PSG) com a contratação do compatriota Lionel Messi, em entrevista divulgada esta sexta-feira pelo canal televisivo ESPN.

"A pressão é ainda maior com a chegada do 'Leo' [Messi]. É claro que a 'Champions League' é o objetivo principal, ainda mais do que antes", afirma Di Maria, que representou o Benfica de 2007/08 a 2009/10.