Paralímpicos de Tóquio. "Estamos a treinar para bater recordes" 

O primeiro-ministro quer que o futuro dos atletas paralímpicos seja assegurado no mercado de trabalho. Na cerimónia de despedida, a 24 horas da partida para Tóquio, António Costa pediu aos atletas para ganharem.

33 atletas de oito modalidades felizes por partir e com o peso da responsabilidade. O primeiro-ministro não hesitou em pedir mais medalhas.

António Costa foi mais arrojado à despedida do que o do Presidente da República. O porta-estandarte, em Tóquio, recordista do mundo e campeão da europa em lançamento de peso respondeu com determinação.

Quando chegarem a Portugal, António Costa promete projetos para o futuro destes atletas. Agora, o foco está em Tóquio, um caminho que teve vários obstáculos com a pandemia.

Os atletas portugueses vão ficar instalados numa cidade adaptada, a uma hora de Tóquio. Têm dez dias para se adaptarem às condições climatéricas.

Os jogos paralímpicos decorrem entre dia 24 e 5 de setembro.