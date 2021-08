Volta. Rui Vinhas está a sofrer "bastante" mas acredita que a W52-FC Porto vai ganhar

Rui Vinhas está a pedalar por fora na 82.ª Volta a Portugal, confessando ficar "bastante nervoso" ao assistir às incidências da corrida a partir da televisão, por não poder ajudar os seus companheiros da W52-FC Porto.

Não é inédito, mas quase: na última década, esta é a apenas a terceira vez que o 'dragão' falha a prova que ganhou em 2016. Por isso, Rui Vinhas juntou-se ao campeão nacional de fundo, José Neves, os dois muniram-se de bicicleta e equipamento e, nas etapas mais importantes, como a da Torre, ou nas mais perto de casa, lá estão eles a apoiar os seus colegas.

"Fico um bocadinho triste de não estar na Volta, mas compreendo a situação. Somos uma equipa com bastante qualidade, em que temos vários atletas fortes. Eu, juntamente com o José Neves, competi muito durante o ano e, se calhar, ia acusar fadiga na Volta. Compreendo a decisão do diretor e acho que escolheu a melhor equipa para esta edição", reconhece, em declarações à agência Lusa.