Miguel Oliveira fala em "qualificação difícil" na Áustria

O português Miguel Oliveira (KTM) admitiu ter tido este sábado uma "qualificação difícil" para o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, 11.ª prova da temporada, que se disputa domingo em Spielberg.

O piloto português fez o nono melhor tempo do dia, garantindo um lugar na terceira linha da grelha de partida, a 0,856 segundos do mais rápido, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que estabeleceu um novo recorde no traçado de Red Bull Ring, com o tempo de 1.22,643 minutos.

"Foi uma qualificação difícil. Na Q2 [segunda fase da qualificação] não consegui tirar o melhor partido dos pneus", explicou o piloto de Almada.

Oliveira teve de passar pela primeira fase da qualificação, a Q1, onde até fez melhor tempo do que na Q2, e admitiu ter sentido algumas limitações pelas dores na mão direita devido à queda sofrida há uma semana, nos treinos livres do GP da Estíria.

"A minha mão piorou de ontem [sexta-feira] para hoje e tive de tomar analgésicos para esta tarde. Espero que em Silverstone [GP da Grã Bretanha] o problema já esteja definitivamente resolvido", disse o piloto luso.

Ainda assim, Oliveira explicou que as dificuldades sentidas este sábado "não foram pela mão".

"Estamos num circuito em que se trava muito e acelera muito. Temos de fazer isso num espaço de tempo mais curto do que fazemos atualmente", frisou.

"Nesta categoria estão todos muito próximos"

Miguel Oliveira disse ainda que no traçado de Spielberg a técnica "na escolha de trajetórias não faz tanta diferença como noutros circuitos", pelo que é a correta afinação da mota que ajuda a baixar os tempos.

"Nesta categoria estão todos muito próximos", anotou, considerando que a corrida "será desafiante e difícil".

"O ritmo de corrida não é dos melhores, mas acreditamos que dará para um lugar no top-10", concluiu Miguel Oliveira.

O piloto português chega a esta 11.ª prova da temporada na sétima posição, com 85 pontos.