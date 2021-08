Miguel Oliveira desiste do GP da Áustria devido a queda

O português Miguel Oliveira (KTM) desistiu este domingo do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, 11.ª prova do Mundial, depois de sofrer uma queda a seis voltas do final, numa altura em que começou a chover no Red Bull Ring.

A prova foi ganha pelo sul-africano Brad Binder, companheiro de equipa do português na KTM, um dos poucos pilotos que não trocaram para uma mota com pneus intermédios.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), que foi sétimo classificado, mantém a liderança do Mundial, com 181 pontos.