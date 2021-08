Boavista vence Paços de Ferreira

O Boavista venceu esta segunda-feira o Paços de Ferreira 3-0, em jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'axadrezados' engrossarem a lista de equipas com três pontos.

Os boavisteiros chegaram ao intervalo já em vantagem, com um golo de Yusupha, aos 19 minutos, e sentenciaram a partida na segunda metade, com tentos de Javi Garcia, aos 61, e de Jeriel de Santis, aos 76.

Com esta vitória, o Boavista fecha a jornada na sexta posição, com os mesmos três pontos do Paços de Ferreira, que ocupa o 11.º posto.