A despedida de Maximiano do Sporting e as últimas mexidas do mercado de transferências

O Sporting vendeu Luís Maximiano ao Granada, Wendell é reforço provável do Futebol Clube do Porto. Benfica e Sporting de Braga têm também negócios em vista.

Os leões encaixam quatro milhões e meio de euros com a venda do guarda-redes, mais meio milhão se o Granada garantir a permanência.

Em sentido inverso, João Virgínia está a caminho por empréstimo do Everton, com opção de compra a rondar os três milhões e meio. Sporar está perto da saída, com o destino mais provável a ser o Middlesbrough, de Inglaterra.

No Dragão, há urgência em receber um lateral-esquerdo. Wendell é também apontado ao Benfica, mas os sinais mais fortes apontam para a Invicta. Em último ano de contrato com o Leverkusen, o lateral de 28 anos custa entre três e quatro milhões.

Corona também pode sair para o Sevilha por 12 milhões de euros.

Há também saída à vista na Luz, Vinícius é apontado ao Eintracht. O Benfica pede 25 milhões. Já o guarda-redes Mile Svilar tem proposta de renovação por mais três épocas.

A viagem pelo mercado termina em Braga, Carvalhal pode receber um reforço com selo de Manchester City. Yan Couto, lateral de 19 anos, é solução desejada por empréstimo para o lugar que era de Ricardo Esgaio.