Benfica joga primeira mão do play-off em casa contra PSV Eindhoven

O Benfica joga esta quarta-feira com o PSV Eindhoven a primeira-mão do play-off da Liga dos Campeões.

O play-off é a última fase antes do tão desejado objetivo e para Jorge Jesus, a eliminatória é exigente por serem clubes habituados a esta competição.

André Almeida está de regresso depois de uma longa paragem e é uma opção para Jorge Jesus.

Sobre o sistema a utilizar neste jogo, o treinador do Benfica, não disse se vai joar com os três centrais.

Do lado do adversário está o alemão Marco van Ginkel, campeão do mundo e, por isso, um dos nomes mais sonantes do PSV, onde também joga o português Bruma. O extremo está convocado e ajudou os colegas a conhecer melhor o Benfica.

O treinador da equipa holandesa, Roger Schmidt, diz que o essencial é a crença nas próprias capacidades.

Benfica e PSV Eindhoven reencontram-se 10 anos depois em jogos oficiais.

Veja também: