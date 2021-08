"É um momento difícil": Max em lágrimas no adeus ao Sporting

O Sporting despediu-se nas redes sociais de Luís Maximiano. O guarda-redes, de 22 anos, foi vendido à equipa espanhola do Granada.

O jogo de sábado, com o Sporting de Braga, foi o último em que Max vestiu a camisola leonina. Emocionado, o jogador despediu-se de um clube ao qual chegou em 2012, com apenas 13 anos.

Luís Maximiano estreou-se na equipa principal do Sporting em 2019. Fez 36 jogos e sagrou-se campeão nacional na última época.

A carreira do guarda-redes português continua agora nos espanhóis do Granada, naquela que será a primeira experiência do guardião no estrangeiro.