Liga dos Campeões. Vertonghen em dúvida para defrontar PSV

O Benfica vai começar os jogos decisivos para poder entrar na fase de grupos da Champions. Quarta-feira, na Luz, o adversário no play-off é o PSV Eindhoven de Bruma.

O extremo português,convocado pelo treinador Roger Schmidt, marcou nos últimos dois jogos, um para a Liga dos Campeões, outro para o campeonato dos Países Baixos, que arrancou no último fim-de-semana.

A convocatória do PSV já é conhecida, bem como a da equipa de arbitragem. Para o jogo no estádio da Luz foi nomeado o árbitro Felix Brych, um juiz de má memória para os portugueses, já que foi quem dirigiu o Portugal-Bélgica, que terminou com o afastamento da seleção do Euro 2020.

É a sétima vez que Felix Brych apita um jogo do Benfica. O último foi na época passada, na Grécia, com o Paok, jogo que ditou a eliminação dos encarnados da Liga dos Campeões.

Na altura, a eliminatória resolveu-se em apenas um jogo, ao contrário do que vai acontecer esta época.

No Benfica, Jorge Jesus deve voltar a mexer na equipa depois da vitória sobre o Arouca. Vertonghen está em dúvida, André Almeida voltou a ser opção depois de uma longa paragem e Yaremchuck parece estar cada vez mais adaptado.