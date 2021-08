O antigo jogador da seleção angolana de futebol e do Benfica Paulo Alves 'Paulão' morreu esta terça-feira em Luanda, confirmaram à agência Lusa familiares do ex-futebolista.

De acordo com a mesma fonte, o antigo futebolista, que era treinador dos escalões de formação do clube angolano Atético Sport Aviação (ASA), estava internado há alguns dias no Hospital Geral de Luanda.

Natural da província angolana do Namibe, Paulo Alves vestiu a camisola da seleção angolana de futebol em 42 ocasiões, entre os anos de 1989 e 2001, e, por várias vezes, envergou a braçadeira de capitão.

No início da carreia, Paulão representou a equipa angolana do 1º de Maio de Benguela, estreando-se em Portugal pelo Vitória de Setúbal em 1994/95.

Seguiram-se duas temporadas no Benfica, antes de passagens por Académica e Sporting de Espinho, regressando em 2003 a Angola, onde ainda esteve ligado ao Petro de Luanda e ao ASA.