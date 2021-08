Diogo Gonçalves regressa aos convocados do Benfica

O futebolista Diogo Gonçalves, que cumpriu castigo diante do Arouca, é a única novidade nos convocados do Benfica para o jogo com o PSV, da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

O jogador, habitualmente utilizado a lateral direito, tinha falhado a segunda jornada no campeonato, por estar a cumprir castigo na sequência da expulsão na primeira ronda, na visita ao Moreirense.

Assim, para o jogo de hoje da Champions, Jorge Jesus manteve os 22 convocados de sábado, e fez regressar Diogo Gonçalves.

O treinador encarnado não conta com o central Jan Vertonghen, que se lesionou no jogo da segunda mão com o Spartak Moscovo, nem com os avançados Seferovic, Rodrigo Pinho ou Darwin Nuñez, todos lesionados.

O jogo de hoje entre Benfica e PSV, a partir das 20:00 no Estádio da Luz, terá arbitragem do alemão Félix Brych.

A segunda mão do play-off, que decidirá qual a equipa que estará na fase de grupos, está agendada para a próxima terça-feira, em 24 de agosto.