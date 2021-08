Estádio da Luz com lotação esgotada para encontro entre Benfica e PSV

Os bilhetes para o jogo entre o Benfica e o PSV Eindhoven, a disputar esta quarta-feira a partir das 20:00 no Estádio da Luz, estão "esgotados", informou o clube lisboeta no seu sítio oficial na Internet.

No jogo, da primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, o Estádio da Luz apenas poderá receber 33% da sua capacidade, na ordem dos 20.000 espetadores, tendo em conta as restrições impostas devido à pandemia da covid-19.

O clube tem hierarquizado através da numeração a possibilidade dos seus sócios detentores de Red Pass de assistirem aos jogos no Estádio da Luz, situação que já aplicou nos encontros com o Spartak Moscovo e com o Arouca.

A segunda mão do play-off da Champions entre PSV e Benfica está agendada para a próxima terça-feira, em 24 de agosto, em Eindhoven.