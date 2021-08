Liga Conferência UEFA. Paços de Ferreira defronta Tottenham amanhã

Paços de Ferreira vai jogar contra a equipa inglesa, Tottenham, esta quinta-feira. É primeiro jogo da primeira-mão do play-off de acesso à Liga Conferência Europa da UEFA. O jogo terá perto de 2050 adeptos nas bancadas do estádio Capital do Móvel.

Um encontro entre as duas equipas, com orçamentos completamente opostos, mas com a mesma ambição.

"Estamos a falar de uma equipa que tem um valor de mercado de 704 milhões comparativamente com 22 milhões", avisa Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, que sabe que a eliminatória será muito difícil de conquistar.

O Tottenham, agora treinado por Nuno Espírito Santo, é uma das equipas mais prestigiadas da Premier League, finalista da Liga dos Campeões em 2019 e atual 15º classificado no ranking de clubes da UEFA.

