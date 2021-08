O Benfica venceu esta quarta-feira o PSV por 2-1, no Estádio da Luz, numa partida a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Com este triunfo, parte em vantagem para a segunda mão da eliminatória, que se disputa na próxima terça-feira, em Eindhoven.

João Rosado, comentador da SIC, considera que foi um excelente jogo com "um Benfica com duas caras, à semelhança do PSV".

"A equipa do Benfica, na primeira parte, foi particularmente acutilante."

Já na segunda parte, o comentador da SIC diz que o "Benfica perdeu completamente o controlo do meio campo".

Para o futebol português é desejável que o Benfica siga em frente na liga dos Campeões, diz João Rosado, e o jogo em Eindhoven "será decisivo para o Benfica".

Jorge Jesus, na conferência de imprensa, disse que só um grande Benfica pode vencer os dois jogos e que Vlachodimos, o guarda-redes das águias, fez uma exibição segura, mas normal.

Para João Rosado o que Jorge Jesus quis dizer é que "o Benfica acabou por ser superior em quase todos os capítulos do jogo", ou seja "não quis reconhecer o mérito ofensivo do adversário".