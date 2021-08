Pedro Rodríguez deixa a Roma e muda-se para a Lazio

O futebolista espanhol Pedro Rodríguez assinou contrato com a Lazio, depois de ter deixado a Roma, de José Mourinho, na primeira transferência direta entre os dois rivais romanos em 40 anos.

"Apresentamos o nosso novo número nove", escreveu a Lazio numa mensagem na rede social Twitter, juntamente com uma fotografia do antigo avançado do FC Barcelona e do Chelsea.