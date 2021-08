Santa Clara vence Partizan no 'play-off' da Liga Conferência Europa

O Santa Clara adiantou-se esta quinta-feira no 'play-off' de apuramento para a fase de grupos da Liga Conferência Europa de futebol, ao vencer 2-1 na receção aos sérvios do Partizan.

A equipa açoriana chegou cedo à vantagem, logo aos quatro minutos, através do brasileiro Carlos Júnior, e ampliou no arranque da segunda parte, aos 49, por intermédio do japonês Morita, tendo os sérvios reduzido aos 54, com um tento de Vujacic.

O Santa Clara vai agora defender a magra vantagem para Belgrado, onde, dentro de uma semana (26 de agosto), defronta o Partizan, em jogo da segunda mão do 'play-off' de acesso à fase de grupos.