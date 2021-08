Nadal anuncia fim da temporada devido a lesão no pé

O tenista espanhol, Rafael Nadal, anunciou esta sexta-feira que vai terminar a época de 2021 mais cedo devido a uma lesão no pé.

"Infelizmente tenho de terminar a temporada de 2021. Honestamente, há mais de um ano que venho a sofrer muito mais do que deveria com o meu pé e preciso de algum tempo", disse Nadal, número quatro do mundo, através do Twitter.

Nadal, de 35 anos, explica também que esta lesão "não é nova" e que o acompanha desde 2005, mas que, ainda assim, "não o impediu de desenvolver a sua carreira desportiva ao longo de vários anos". No entanto, garante estar disposto a fazer o que for preciso para recuperar e estar na melhor forma possível.

"Estou convencido de que com a recuperação do pé e obviamente um esforço diário muito importante, posso conseguir. Vou trabalhar o máximo que puder para que isso aconteça", concluiu.

O tenista, detentor de 20 títulos do Grand Slam, confessou que o ano 2021 não foi fácil. Em junho, Rafael Nadal desistiu de Wimbledon, o terceiro major da temporada, e também dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, por precaução.

Após uma ausência de cerca de dois meses, Nadal anunciou o regresso para dia 4 de agosto, no Citi Open, em Washington, nos Estados Unidos, mas foi afastado do torneio, ao perder com o sul-africano Lloyd Harris, nos oitavos de final.

"É um ano que perdi coisas que são muito importantes para mim, como Wimbledon, como os Jogos Olímpicos, como o Open dos Estados Unidos e outros tantos eventos que também são importantes para mim, visto que no último ano não tive a capacidade de treinar, preparar-me e competir da forma que gosto muito, porque no final chego à conclusão que o que preciso é de tempo para recuperar", justificou.

O espanhol deixou o pódio do ranking mundial de ténis, divulgado a 9 de agosto e liderado pelo sérvio Novak Djokovic, o que acontece pela primeira vez desde maio de 2017, ao ser ultrapassado pelo grego Stefanos Tsitsipas.