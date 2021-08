Yuri Ribeiro vai ser jogador do Legia de Varsóvia. O lateral esquerdo de 24 anos recusou uma proposta do Vitória de Guimarães e vai assinar um contrato de três anos (até junho de 2024), com mais um de opção, com os polacos.

O jogador já viajou para Varsóvia, onde vai realizar os habituais exames médicos antes de ser oficializado.

Na última temporada, ao serviço do Nottingham Forest, Yuri participou em vinte e seis jogos e marcou um golo.