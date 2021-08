O internacional suíço Xherdan Shaqiri assinou contrato por três temporadas com o Lyon, que pagou seis milhões de euros (M€) ao Liverpool pela contratação do extremo, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga francesa de futebol, no site oficial.

Além da verba fixa paga pelo jogador helvético, de 29 anos, os gauleses acordaram ainda o pagamento de cinco milhões de euros em variáveis e que podem que podem elevar o montante total da transferência para os 11 M€.

Shaqiri, que vai ser companheiro de equipa do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, passou as últimas três temporadas ao serviço do Liverpool, mas nunca se afirmou como um dos titulares sob o comando de Jurgen Klopp, totalizando 63 jogos e oito golos pelos 'reds'.

O extremo canhoto, que tem perto de 100 internacionalizações pela Suíça, começou a carreira no Basileia, no qual se formou, passando posteriormente por Bayern Munique, Inter Milão e Stoke City, antes de rumar ao emblema de Anfield Road.