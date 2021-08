O Estádio do Marítimo está interdito devido ao mau estado do relvado. A decisão foi tomada após uma vistoria da Comissão Técnica da Liga de Clubes.

A segunda nota negativa da temporada impede a utilização do recinto nas novas provas profissionais.

Este domingo, Sérgio Conceição lamentou as condições do campo, após o empate a um golo do FC Porto com o Marítimo da Madeira.

O clube procura agora uma alternativa para realizar os jogos em casa, durante o período em que durar a interdição.