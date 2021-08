B2Run. A corrida corporativa que doa um euro por cada quilómetro

A B2Run, uma corrida que junta trabalhadores de várias empresas, realiza-se no próximo dia 16 de setembro. À semelhança do que aconteceu no ano passado, esta edição vai realizar-se online, com o suporte de uma aplicação móvel. Pedro Cunha, da organização da B2Run, explica à Edição da Manhã como irá decorrer o evento.

“Com a pandemia tivemos de nos reinventar, desde o ano passado que realizamos o evento no formado digital. Antigamente era o maior evento desportivo corporativo que se realizava em Portugal e agora tornou-se o maior movimento corporativo solidário de Portugal. Aqui o grande objetivo é que as pessoas possam gerar movimento e estar a doar para instituições e para pessoas que realmente necessitam”, afirma.

O evento ganhou um cariz solidário – e conta, este ano, com colaboração da SIC Esperança – devido à pandemia de covid-19. Mas a pergunta coloca-se: como pode ser uma corrida realizada online? O evento conta com uma plataforma que foi desenvolvida pela Voqin, a agência proprietária do evento, à qual as pessoas se ligam, à hora marcada, para realizam a prova. Além da corrida, os participantes podem ainda assistir a conferências.

“Às 17h30 saem para correr ou para caminhar, têm duas horas para completar cinco quilómetros. O objetivo é que façam os cinco quilómetros para doar os cinco euros, mas se fizerem só um quilómetro vão estar a doar um euro”, explica Pedro Cunha.

As inscrições estão abertas até ao dia 9 de setembro, para as empresas que queiram participar neste evento. A B2Run irá ter também um pré-evento, agendado para 1 de setembro, que pretende promover, entre os trabalhadores, o hábito de praticarem exercício.