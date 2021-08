Estoril tenta empréstimo de António Xavier

O Estoril Praia está a tentar contratar António Xavier do Panathinaikos.

Em cima da mesa está uma proposta de empréstimo com opção de compra no final da temporada. O negócio ainda não está fechado mas as negociações estão bastante avançado, ao que o 'Mercado Aberto' conseguiu apurar junto da equipa portuguesa.

Na última época, ao serviço do Panathinaikos, António Xavier participou em sete jogos no campeonato grego. Em Portugal, o médio de 29 anos formado no Vitória SC, já representou o Tondela, Paços Ferreira, Marítimo, Leixões, Feirense e SC Braga B e o Tourizense