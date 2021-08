Liga espanhola apoia clubes que não cedam jogadores sul-americanos às seleções

A Liga espanhola de futebol anunciou esta terça-feira que apoia os clubes espanhóis que optem por não ceder jogadores para a convocatória para jogos de seleção na América do Sul.

A LaLiga espanhola critica a "grave decisão unilateral" da FIFA, que aumentou em dois dias, para 11, o tempo em que os jogadores podem estar ao serviço das seleções, em setembro e outubro.

"Relativamente à grave decisão unilateral da FIFA em aumentar (...) o período internacional para a confederação Conmebol, sem atender a outras soluções apresentadas no World Leagues Forum, LaLiga quer comunicar apoiar que apoiará em todos os âmbitos a decisão dos clubes espanhóis de não libertar os seus jogadores de seleção paras a convocatória Conmebol", explica a organização, em comunicado.

Por outro lado, acrescenta que levará a cabo "as ações legais pertinentes contra essa decisão, que afeta a integridade da competição, ao não permitir a disponibilidade dos jogadores".

"Até ao momento, são 25 jogadores de 13 clubes diferentes, número que poderá ampliar-se quando forem conhecidas as convocatórias de Equador e Venezuela. (...) O calendário mundial não pode nem deve ser modificado dessa forma, em especial existindo soluções alternativas", acrescenta o comunicado.

A LaLiga recorda que já mostrou a sua posição na World Leagues Forum, onde expôs a "ausência de sensibilidade em relação aos clubes no calendário internacional, "que se fixa com uma antecedência de quatro anos e ao qual as ligas nacionais já se adaptaram, tendo em conta as circunstâncias do Covid, mas sempre por acordo entre as partes implicadas".

Por último, a LaLiga anuncia que convocará os clubes afetados para uma reunião, nos próximos dias.