Arsenal, Southampton e Burnley seguem em frente na Taça da Liga inglesa

Arsenal, Southampton e Burnley confirmaram esta quarta-feira a passagem à terceira ronda da Taça da Liga inglesa de futebol, depois de eliminarem o West Bromwich (6-0), Newport (8-0) e Newcastle (0-0, 4-3 nas grandes penalidades), respetivamente.

Os 'gunners', sem o português Cédric Soares, mas com o compatriota Nuno Tavares entre os titulares, resolveram a partida ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face aos remates certeiros do avançado Aubameyang (17 e 45) e médio Nicolas Pepe (45+1). No segundo tempo, Saka (50), Lacazette (69) e de novo 'Auba' (62) dilataram a vantagem.

Ainda mais desnivelado foi o resultado entre o Newport, do quarto escalão, e o Southampton, que teve em Broja (nove e 57), Tella (25), Walker-Peters (44), Elyounoussi (48, 55 90+1) e Redmond (69) os autores dos golos.

Em St. James' Park, a eliminatória entre o Newcastle e o Burnley teve de ser resolvida apenas nas grandes penalidades, com os 'clarets' a apresentarem-se mais competentes da marca dos 'onze' metros.