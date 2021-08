Bayern com goleada das antigas na Taça da Alemanha

O Bayern de Munique goleou por números expressivos na primeira eliminatória da Taça da Alemanha de futebol, com um 12-0 no terreno do Bremer, da Oberliga, o quinto escalão da modalidade no país.

Com várias referências da equipa fora dos convocados, como Lewandowski ou Neuer, ainda assim os bávaros, clube de maior historial na Alemanha, não tiveram qualquer problema em construir uma goleada por números invulgares, já com 5-0.

O camaronês Jean-Eric Choupo-Moting marcou por quatro vezes (8, 28, 35 e 82 minutos) e contribuiu com mais três assistências, desequilibrando sempre nos duelos com a defesa adversária.

Musiala (16 e 48), Tilman (47), Sané (66), Cuisance (80), Sarr (86) e Tolisso (88) fizeram os outros golos do ataque do Bayern, a que se junta um autogolo do defesa do Bremer Warm (27).