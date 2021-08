Liga Conferência. Antunes mostra-se confiante no apuramento do Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira joga, esta quinta-feira, com o Tottenham nos play-off de acesso à Liga Conferência. Antes da viagem para a Inglaterra, esta quarta-feira, Antunes mostrou-se confiante no apuramento.

“As expectativas são boas, a equipa está confiante apesar deste último resultado em casa para o campeonato não ter sido positivo. Mas vamos com um objetivo de fazer um bom jogo, sabendo que a pressão está do lado do Tottenham, eles é que são a equipa grande. Nós vamos com a intenção de fazer o melhor jogo possível, desfrutar do momento e, se possível, trazer a qualificação para casa”, disse o jogador aos jornalistas.