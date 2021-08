Futuro de Cristiano Ronaldo na Juventus está em negociações

O futuro de Cristiano Ronaldo deverá ser decidido nas próximas horas: a imprensa italiana dá conta de que existe uma proposta do Manchester City para contratar o internacional português à Juventus. O empresário Jorge Mendes está em Turim a tratar das negociações.

A notícia é avançada pelo Tuttosport que dá eco de uma proposta do clube inglês para garantir a contratação de CR7. O cenário de saída ganhou força com a chegado do agente Jorge Mendes a Itália.

Esteve primeiro com Ronaldo, na casa do jogador, para dar conta dos últimos desenvolvimentos. Nesta quinta-feira, encontra-se com os dirigentes da Juventus. O objetivo é encontrar uma saída junto dos responsáveis do clube, a menos de uma semana do fecho do mercado de transferências.

Por agora, sabe-se que o Manchester City não quer pagar o que a Juventus pretende, de 25 a 30 milhões de euros. O valor seria utilizado para amortizar os 117 milhões investidos há três anos.

Os citizens têm reservado para Ronaldo um contrato de dois anos, com um salário semanal a rondar os 270 mil euros. A confirmar-se a transferência, será o regresso do português à Liga Inglesa e à cidade de Manchester, onde representou o Manchester United durante seis anos.

► Outras contratações do Manchester City

Se não conseguirem Ronadol, o citizens pretendem incluir dois jogadores no plantel: Bernardo Silva, que tem sido falado nas últimas semanas pela intenção de deixar a equipa, e Aymeric Laporte, que o City pretende usar como moeda de troca para convencer a Juventus.

Fora das contratações está Gabriel Jesus, preferido pelo técnico Massimiliano Allegri. Pep Guardiola não quer prescindir do jogador brasileiro. O Manchester City falhou ainda a contratação de Harry Kane.