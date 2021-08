Incidentes de violência desportiva aumentaram na época passada

O relatório que avalia a violência no desporto avança que os incidentes aumentaram na época passada. Foram registadas mais de 2.300 infrações, a maioria no futebol e em competições da I Liga.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o maior aumento foi registado no uso de pirotecnia – como tochas e petardos – junto aos recintos desportivos. Uma subida que é explicada, em grande medida, pelos polémicos festejos do título do Sporting.

Por outro lado, o relatório refere que as infrações relacionadas com casos de agressão e racismo diminuíram em relação à época anterior.

No total, a PSP deteve 17 pessoas.