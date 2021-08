Morreu Jacques Rogge, ex-presidente do Comité Olímpico Internacional

O antigo presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) Jacques Rogge morreu este domingo aos 79 anos, anunciou o COI, a que o belga presidiu entre 2001 e 2013.

"É com grande tristeza que o COI anuncia a morte do antigo presidente, o conde Jacques Rogge, aos 79 anos", pode ler-se na nota do organismo olímpico.