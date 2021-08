Abraham Marcus vai ser emprestado pelo Feirense ao Portimonense.

A equipa algarvia chegou a acordo com o clube de Santa Maria da Feira para um empréstimo com opção de compra de 500 mil euros. O 'Mercado Aberto' sabe que o Portimonense pensa em acionar essa opção no final da época e oferecer ao jogador um contrato de cinco anos.

Na última temporada, ao serviço do Feirense, Marcus participou em vinte e oito jogos onde marcou onze jogos.