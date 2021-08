Leandro Sanca a caminho do Spezia

Leandro Sanca vai deixar o SC Braga para reforçar o Spezia.

Os minhotos chegaram a acordo com os italianos para a venda do jogador por 500 mil euros, ficando o Braga com 50% do passe. O negócio pode chegar aos 1,65 milhões de euros mediante determinados objetivos. Caso o avançado cumpra os objetivos todos, o SC Braga cede 30% do passe do jogador ao Spezia ficando com apenas 30%.

Na última temporada, Leandro Saca esteve emprestado à Académica, onde participou trinta e dois jogos e marcou três golos.