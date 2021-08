O antigo vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Alexandre Pais do Amaral, morreu aos 92 anos, informou esta segunda-feira o organismo federativo.

Pais do Araral, também antigo diriente do Boavista e da Associação de Futebol do Porto, foi uma figura incontornável do futebol português, não só pelo trabalho que desenvolveu enquanto dirigente 'axadrezado' e daquela associação futebol, mas também na FPoF, na qual desempenhou as funções de vice-presidente durante vários anos.

Recentemente, esteve na Cidade do Futebol a comemorar os 30 anos da conquista do Campeonato do Mundo de sub-20, na Arábia Saudita, juntamente com a comitiva que fez parte dessa proeza.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, manifestou hoje, no 'site' federativo, a sua grande tristeza pelo falecimento de uma figura "indelével e marcante" do futebol nacional.