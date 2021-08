Mundial 2022. Seleção nacional precisa de vencer todos os jogos para garantir apuramento

A seleção portuguesa está de regresso e vai disputar o apuramento para o Mundial de Qatar. Na quarta-feira será o arranque dos três jogos – dois de apuramento e um de preparação – no Algarve, contra a República da Irlanda.

Depois do árbitro não ter validado o golo de Ronaldo frente à Sérvia, que teria da dado a vitória a Portugal, a seleção precisa de vencer todos os jogos para não ter de fazer muitas contas no apuramento para o Mundial 2022.

Com a equipa portuguesa já trabalha Otávio, o sétimo luso-brasileiro a ser chamado para a seleção nacional.

Além de Otávio, Ronaldo é também o centro das atenções, mais ainda depois da imprensa internacional ter confirmado o regresso ao Manchester United. CR7 está a um golo de ser o melhor marcador de sempre de todas as seleções mundiais.

Gonçalo Inácio foi dispensado da seleção depois de ter sido dado como inapto pela unidade de saúde e performance da Federação.

O jogo com a República da Irlanda está marcado para quarta-feira às 19:45 no Estádio do Algarve.

