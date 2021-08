Rúben Dias estende contrato com o Manchester City até 2027

O internacional português Rúben Dias, considerado o melhor defesa da última Liga dos Campeões, estendeu o vínculo contratual com o Manchester City até 2027, anunciou esta segunda-feira o campeão inglês de futebol.

"Estou muito feliz com o novo acordo. Apreciei todos os minutos desde que aqui cheguei há um ano. Jogar aqui superou todas as minhas expectativas e é um prazer fazer parte desta equipa incrível", afirmou Rúben Dias, aos canais de comunicação do clube.