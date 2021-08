Seleção nacional a caminho do Mundial 2022

Portugal joga esta quarta-feira com a República da Irlanda. É a quinta vez que as duas seleções se defrontam em jogos oficiais. A seleção nacional lidera o grupo A da qualificação, a par com a Sérvia, com 7 pontos.

A lista de convocados já teve uma baixa. Ricardo Pereira lesionou-se no sábado, num jogo da liga inglesa. Será substituído por Nélson Semedo.

Cristiano Ronaldo pode tornar-se esta semana o melhor marcador mundial por seleções. Ao internacional português, falta apenas um golo para ultrapassar a marca do ex- jogador iraniano Ali Daei. Neste momento, dividem o topo da tabela com 109 golos marcados ao serviço de seleções.

Depois da partida frente à Irlanda, Portugal defronta o Azerbaijão, em Baku, no dia 7. Pelo meio, no dia 4, faz uma escala na Hungria para um amigável com o Qatar.