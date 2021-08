Bordéus compra terceiro jogador ao Boavista: Jackson Porozo

Jackson Porozo vai deixar o Boavista para reforçar a equipa do Bordéus.

A equipa do Bessa aceitou um empréstimo com obrigação de compra para que os francesas consigam 'fugir' ao faie-play financeiro. O Bordéus pagará cerca de 1,5 milhões de euros de taxa de empréstimo e terá uma obrigação de compra a rondar os três milhões de euros caso o defesa central faça um determinado número de jogos.

Recorde-se que Admar Lopes e Gerárd Lopez foram os responsáveis pela vinda destes jogadores para o Boavista e que agora contratam para a equipa francesa que estão a gerir.

Este negócio ficou concretizado um dia depois de a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinar, através de um comunicado divulgado esta segunda-feira, que o empresário espanhol Gérard Lopez está obrigado a avançar com uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a totalidade da SAD do Boavista. A decisão surgiu depois de o regulador do mercado ter concluído que o empresário já detém mais de 50 por cento do capital da sociedade desportiva através da sociedade Jogo Bonito, a qual é controlada em 90 por cento por Gérard Lopez.