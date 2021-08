Diogo Leite vai ser emprestado ao SC Braga.

O Futebol Clube do Porto aceitou emprestar o jogador aos minhotos depois de uma negocição difícil liderada por António Salvador. Uma aposta do SC Braga para o futuro que acredita que vai acionar a opção de compra do central - fixada nos 12 milhões de euros - para depois lucrar com uma futura transferência.

O 'Mercado Aberto' sabe ainda que o plantel do SC Braga está praticamente fechado, estando apenas em 'stand-by' a possível saída de Fábio Martins.