Marcelo Djaló vai ser reforço do Boavista.

O defesa central de 27 anos estava em clube e chegou a acordo com os axadrezados. O 'Mercado Aberto' sabe que o jogadr já está a viajar para a cidade do Porto, onde vai assinar um contrato de uma época com mais uma de opção.

Na última época, ao serviço do Lugo, Marcelo Djaló participou em vinte e um jogos.