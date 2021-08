Mundial 2022. Gonçalo Guedes considera Cristiano Ronaldo "fundamental para a seleção"

O avançado Gonçalo Guedes considerou, esta segunda-feira, durante uma conferência de imprensa, que Cristiano Ronaldo desempenha um papel fundamental na seleção portuguesa.

O facto de Cristiano Ronaldo estar prestes a quebrar mais uma marca pessoal, Gonçalo Guedes assegurou que a equipa está unida em torno do capitão.

"É um grande privilégio e orgulho partilhar o balneário com ele. Vamos fazer todo o possível para o ajudar a bater o recorde e esperemos que ele o atinja o mais rápido possível."

O jovem futebolista sublinhou que a eliminação precoce do UEFA Euro 2020 está no passado e apontou que o caminho neste momento é a qualificação para o Mundial 2022, na qual Portugal "só pensa em dar tudo".

A seleção portuguesa recebe a República da Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Qatar, num particular agendado para 4 de setembro, em Debrecen, na Hungria.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial 2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final.

O campeonato do mundo de futebol vai decorrer no Qatar entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

