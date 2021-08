República da Irlanda será o primeiro adversário da seleção nacional após o Europeu

A seleção nacional joga, esta quarta-feira, no Algarve, com a República da Irlanda, para a fase de apuramento para o Mundial do próximo ano. Será o primeiro adversário após o Europeu.

No grupo A, Portugal lidera com 7 pontos, os mesmos da Sérvia, e no último lugar estão os irlandeses sem qualquer ponto. Mas Fernando Santos não espera facilidades.

Portugal conta com Crsitiano Ronaldo, que caso consiga marcar, deixa para trás Ali Daei isolando-se como o melhor marcador de sempre ao serviço de uma seleção. CR7 e o iraniano têm 109 golos.

Ganhar para continuar no topo do grupo A, de qualificação para o Mundial do Qatar, é o objetivo da seleção nacional. No Estádio Algarve, o Portugal-República da Irlanda está marcado para as 19:45 desta quarta-feira e terá arbitragem do esloveno Matei Yug.