Seleção nacional entra em campo num jogo em que só a vitória interessa

Portugal joga esta quarta-feira com a República da Irlanda no Estádio Algarve, um jogo de qualificação para o Mundial de 2022.

Portugal soma sete pontos em três jogos e está empatado na liderança do grupo A com a Sérvia. O selecionador, Fernando Santos, quer esquecer as exibições menos conseguidas no Euro e vencer a República da Irlanda.

Pedro Gonçalves abandonou o estágio da Seleção Nacional. O jogador do Sporting sentiu dores e acabou dispensado. Francisco Trincão foi chamado para o lugar de Pote.

Cristiano Ronaldo pode bater o recorde internacional de golos por seleções. O mais recente jogador do Manchester United pode superar o iraniano Ali Daei já frente à República da Irlanda.

A Seleção Nacional joga esta quarta-feira no Estádio Algarve às 19:45.

