Clubes de futebol profissional querem centralização de direitos televisivos

A centralização dos direitos televisivos dominou esta quinta-feira a ordem de trabalhos da sétima edição da cimeira de presidentes das 34 sociedades desportivas do futebol profissional, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Até 2022/2023, os clubes profissionais e a Liga querem implementar a centralização de direitos televisivos. Pra tal pensam já criar um grupo de trabalho para estudar qual o melhor modelo a seguir.

O grupo de trabalho tenciona estudar:

Modelo de comercialização;

Exploração de conteúdos;

Repartição de receitas;

Plano de expansão para mercados internacionais;

Estratégias para melhorar produtos audiovisuais

Estratégias para melhorar marca das competições;

As conclusões vão ser apresentadas na nova Cimeira dos presidentes marcada para fevereiro do próximo ano.

Na reunião desta quinta-feira foi apresentado o impacto negativo de cerca de 200 milhões de euros nas sociedades desportivas no último ano.

Nesse sentido, a Liga e os clubes querem uma reunião com o Governo para que possam ser reivindicadas medidas concretas que atenuem as dificuldades após ano e meio de pandemia.