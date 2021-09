Os 15 futebolistas mais valiosos que estão sem clube

O início de uma nova temporada é sempre um "mar de oportunidades" para os jogadores de futebol, principalmente para os que terminaram contrato e estão livres para assinar com qualquer clube.

Apesar das limitações financeiras que a pandemia de covid-19 provocou em todos os setores, nomeadamente no mundo do futebol, o mercado de transferências deste Verão teve muitas mexidas.

No final, há sempre alguém que "fica para trás", seja por falta de interesse dos clubes ou em grande parte dos casos, pelas altas exigências financeiras dos futebolistas.

Apresentamos os 15 jogadores com maior valor de mercado que estão sem clube. Entre eles existem algumas caras bem conhecidas do campeonato português e que saíram de Portugal pela "porta grande". No entanto, e depois de serem transferidos por quantias muito avultadas, procuram agora um clube para continuar a carreira.