Rúben Semedo sai em liberdade sob fiança de 10 mil euros

O futebolista Rúben Semedo foi esta quinta-feira libertado da prisão, sob o pagamento de uma fiança de 10 mil euros, avança a imprensa grega.

O internacional português fica ainda proibido de sair da Grécia.

Rúben Semedo estava detido desde segunda-feira acusado de violar uma jovem de 17 anos. Segundo a imprensa grega, os exames forenses não terão detetado sinais de lesões genitais.

"Não foram encontradas feridas, hematomas ou lesões recentes nos genitais nem no ânus", escreve a imprensa.

Factos que, na opinião dos advogados do jogador, são suficientes para provar à Justiça que as relações sexuais foram consentidas, ao contrário do que diz a alegada vítima.

A defesa de Rúben Semedo considera que as declarações da jovem são infundadas e contraditórias.

O TESTEMUNHO DA JOVEM

Em tribunal, a jovem garantiu ter sido abusada sexualmente pelos por Rúben Semedo e por um empresário nigeriano, uma vez que negou manter relações sexuais consentidas, como alegam os dois arguidos.

Esta é uma tese suportada pela amiga, de 16 anos, que diz tê-la ouvido gritar no quarto, enquanto dizia "não" e pedia para que a deixassem em paz, conta a imprensa grega.

Ruben Semedo já se envolveu noutros episódios polémicos e, atualmente, ainda cumpre uma pena suspensa de cinco anos após uma condenação por sequestro, agressão e ameaça com arma ilegal, em 2018.

Na altura, chegou a estar em prisão preventiva durante três meses, em Valência, Espanha.

No ano anterior, foi acusado de agredir um homem perto de uma discoteca, também em Valência. Evitou o julgamento com um acordo extrajudicial.

O internacional português também já foi apanhado a conduzir sem carta de condução.

Este mês, esteve muito perto de ser transferido para o Wolverhampton e de jogar na Premier League. O negócio foi travado pelos escândalos, com o visto de trabalho a ser-lhe negado por causa do registo criminal.

Nos últimos tempos, foi notícia um eventual interesse do FC Porto em contratar o jogador.